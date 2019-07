MARTINEAU, André



À Montréal, le mercredi 3 juillet 2019 est décédé, à l'âge de 67 ans, André Martineau, époux de Carole Ares.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Alexandre (Mélanie) et Maxime (Audrey), ses petits-enfants Emmanuelle, Sacha, Maëva, Sofia, Gabriel et Zoé, son frère Daniel (Lise), sa belle-mère Liliane ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 14 juillet 2019 de 10h à 16h30.Une cérémonie commémorative aura lieu ce même jour à 16h30 en la chapelle du complexe.