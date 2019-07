LANDRY, Réal A



À Napierville, le 29 juin 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Réal A Landry, époux de Mme Huguette Duquette.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie (Claude Charbonneau), Louise (Alain Morin) et Jocelyn (Carole Soucy), ses petits-enfants: Fany (Sébastien), Anik (Éric), Jean-François (Crystel), Joanie (Steve), Francis (Josiane), Nicolas (Tony-France) et Simon, ses trois arrière-petites-filles: Léonie, Anna-Ève et Lily, ses frères: Fabien, Victor et Claude, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances en l'église de Napierville, le samedi 13 juillet 2019 de 9h30 à 11h, suivi des funérailles à 11h.La famille remercie chaleureusement tout le personnel du 5e étage du Centre Gertrude Lafrance pour leur dévouement et l'excellence de leurs bons soins.