TARDIF, Thérèse



Entourée des siens, à l'hôpital de St-Jérôme, le 2 juillet 2019, à l'âge de 81 ans, est décédée Thérèse Tardif, née Fontaine, épouse de feu Gilles Tardif.Elle laisse ses enfants Jean (Johanne Bouchard), Nicole et Sylvie, ses petits-enfants Stéphanie, Roxanne (Gabriel Huneault) et Alexandre (Camille Latour), son frère et ses soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.L'inhumation privée sera faite en présence de sa famille.Une célébration de sa vie aura lieu à une date ultérieure.Thérèse et ses enfants aimeraient compenser l'envoi de fleurs par des dons à la Fondation de l'hôpital de St-Jérôme.Merci à tous ceux qui nous ont apporté réconfort et soutien.