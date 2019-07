LOCAS, Gisèle



À Montréal, le 4 juillet 2019, à l'âge de 80 ans, est décédée Madame Gisèle Locas.Elle laisse dans le deuil, son frère Guy (Laure Bissonnette), son neveu feu Marc, ses nièces Danièle (Bernard Grenier) et Michèle (Daniel Pilotte), ses petits-neveux Dominic Grenier (Marie-Ève Cyr), Laurent et Jean-Philippe Pilotte (Julie Smith), ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 13 juillet 2019 de 12h à 16h au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital du Sacré-Coeur de Montréal et du Centre d'hébergement Ste-Dorothée UTRF pour leur soutien et les bons soins prodigués.