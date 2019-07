JOLIN, Jeannine



Entourée des siens, le dimanche 23 juin 2019, est décédée, à l'âge de 89 ans, Jeannine Jolin, épouse de feu de Jean-Paul Boudreau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Andrée, Rachel, Gaétan, Sylvain et Norman, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs parents et amis.L'inhumation au cimetière Notre-Dame-des-Neiges, aura lieu samedi le 20 juillet à 13h45.La famille tient à remercier le personnel de la Maison des Collines de Wakefield pour leur soutien et les bons soins palliatifs prodigués.Les gens qui désirent honorer la mémoire de Jeannine peuvent faire un don à la Maison des Collines.