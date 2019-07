BROSSEAU, Nicole

née Desmarais



Le 21 juin 2019, à l'âge de 76 ans, est décédée Mme Nicole Desmarais épouse de feu M. Jean Brosseau.Elle laisse dans le deuil ses deux enfants, Stéphane (Anik) et Caroline (Joël), ses six petits-enfants Philippe, David, Xavier, Chloé, Thomas et Simon, ses soeurs, ses belles-soeurs, son beau-frère, neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en présence des cendres le vendredi 19 juillet de 19h à 22h et le samedi 20 juillet dès 9h à:505 BOULEVARD CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QCwww.dignitequebec.comUne liturgie de la Parole aura lieu le samedi 20 juillet à 11h en la chapelle du salon.