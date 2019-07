DELORME (Bélanger)

Gaétane



De Saint-Hippolyte le 3 juillet 2019, est décédée Mme Gaétane Bélanger, épouse de feu M. Normand Delorme.Elle laisse dans le deuil sa nièce Liette Lefebvre et ses enfants Benoît et Catherine-Ann, sa belle-soeur Lise Delorme (feu Gilles Delorme) et son neveu Daniel Delorme.Les funérailles seront célébrées le lundi 8 juillet à 11h en l'église de Saint-Hippolyte où la famille y recevra vos condoléances à compter de 10h30.La direction des funérailles est confiée à la