COUTURE, Monique



Le 30 juin 2019, à l'âge de 87 ans est décédée Mme Monique Couture, fille de feu Hervé Couture et feu Renée Vanier.Elle laisse dans le deuil ses enfants Gilles (Cherrielou), Pierre (Diane) et Michel (Isabelle), ses petits-enfants, son frère Jacques (Hélène), son neveu, ses nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 12 juillet 2019 de 10h à 13h, suivi d'une cérémonie au salon:933, BOUL. PÉRIGNYCHAMBLY, QUÉBEC, J3L 5H5Tél. 450 463-1900www.dignitequebec.comAu lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.