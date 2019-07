5 incontournables de Nuits d’Afrique

Pas besoin de passeport pour goûter à l’ambiance et à la culture du Bénin, de la Colombie ou encore du Brésil. Le festival Nuits d’Afrique s’apprête à inviter les Montréalais à découvrir les cultures d’Afrique, certes, mais également des Antilles et d’Amérique latine avec 700 artistes dépêchés en ville pour l’occasion. Voici cinq soirées à mettre à vos agendas.

Salif Keita

Digne ambassadeur de la musique africaine à travers la planète, Salif Keita passera par le festival Nuits d’Afrique cette semaine, avant de se rendre au Festival d’été de Québec. Le chanteur et musicien, qui soufflera 70 bougies le mois prochain, viendra présenter les pièces de son 14e album en carrière, Un autre blanc, paru l’an dernier.

Jeudi 11 juillet, 20 h 30, au MTelus

Jah9

On l’a souvent comparée aux plus grandes de ce monde, que ce soit Ella Fitzgerald, Billie Holiday ou encore Nina Simone. Ça vous intrigue ? Tant mieux, puisque Jah9 sera à Montréal le week-end prochain. La chanteuse originaire de Montego Bay fera vibrer le Théâtre Fairmount de son son si caractéristique alliant le reggae, le dub et le dancehall.

Samedi 13 juillet, 21 h, au Théâtre Fairmount

Valérie Ekoumé

L’enfance de Valérie Ekoumé, passée tant au Cameroun qu’en France, aura forgé son identité musicale actuelle. La chanteuse, influencée autant par Miriam Makeba que par Whitney Houston, propose aujourd’hui sa propre pop africaine, déclinée sur deux albums parus depuis 2015.

Mardi 16 juillet, 20 h 30, au Club Balattou

Da Cruz

New wave, électro, reggae... les influences de Da Cruz sont aussi nombreuses qu’éclectiques. Celle qu’on surnomme la Tina Turner brésilienne sera de passage en ville en compagnie de ses trois musiciens, pour un concert gratuit tout indiqué pour les novices souhaitant découvrir l’ambiance du festival Nuits d’Afrique.

Jeudi 18 juillet, 21 h 30, sur la Grande scène TD – Radio-Canada du Quartier des spectacles

Soirée Urban Africa

Vous aimez la variété ? Degg J Force 3, Banlieuz’art et King Alasko uniront leurs forces – et leurs voix – pour recréer l’ambiance des soirées chaudes de la Guinée à l’intérieur du cabaret La Tulipe à grands coups de rythmes reggae, rap, funk et soul.

Jeudi 18 juillet, 20 h, au cabaret La Tulipe

► Le festival Nuits d’Afrique se déroulera du 9 au 21 juillet. Pour l’horaire et la programmation complète : FestivalNuitsDAfrique.com