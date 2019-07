CABANA (née PAIEMENT)

Yolande



À Montréal, le mercredi 3 juillet 2019 est décédée, à l'âge de 90 ans, Yolande Paiement, épouse de feu Oscar Cabana.Elle laisse dans le deuil ses enfants Lucie (feu Gérald Deslandes), Denis (Johanne Loranger), Ginette (Pierre Turgeon) et Carole (Bernard Salafranke), ses quatre petits-enfants Catherine, Guillaume, Émilie et Sandrine, ses arrière-petits-enfants Marissa et Raphaël, son frère Harmel (Jeannine) de même que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le vendredi 12 juillet 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h et le samedi dès 8h. Les funérailles seront célébrées le samedi 13 juillet 2019, à 10h en l'église Notre-Dame-du-Rosaire, angle Villeray et St-Hubert.