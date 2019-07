DUPÉRÉ, Huguette (Giroux)



Le 20 juin 2019 au CHSLD Villa Soleil de St-Jérôme est décédée Mme Huguette Giroux, à l'âge de 86 ans et 7 mois.Elle laisse dans le deuil ses deux filles Lisette (Daniel) et Marielle, ses petits-enfants Jack, Luc et Amélie (Olivier), ses arrière-petits-enfants Émilya, Gabriel, Philipe, Ariane, Charlie, Alexis et Ellie, ses frères Jean-Guy (Francine) et Michel. Elle laisse également plusieurs beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, le jeudi 11 juillet 2019 de 13h30 à 14h30, à la chapelle de La Résurrection du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges, 4601 ch. de la Côte-des-Neiges, Montréal. La liturgie de la Parole sera célébrée à 14h30, suivie de la mise en niche vers 15h30.Des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés.