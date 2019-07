ELEMENT, Pierre Eudore



Le 29 juin 2019, à l'âge de 94 ans, est décédé M. Pierre Eudore Element, époux de Mme Gabrielle Cotton.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Yves (Sylvie) et Anne (Jean), ses petits-enfants Jean-Philippe, Marie-Pier, Alex et Charles, ses arrière-petits-enfants Ludovik et Lilou, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 12 juillet 2019 de 19h à 22h ainsi que le samedi 13 juillet 2019 de 13h à 16h, suivi d'un hommage en la chapelle de:7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QUÉBEC, J4Y 1A2Tél. 450 463-1900Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont serait apprécié.