METI, Marguerite

(née Bleunven)



À Montréal, le 4 juillet 2019,à l'âge de 87 ans, est décédée Marguerite Bleunven, épouse de feu Antonio Meti.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jean (feu Robert Baldoni), Francesco (Martha Marrone) et Pat (Enza Piletto), ses petits-enfants Danny (Jane), Michael (Jessica), Vanessa (Shaun), Chelsea, Ryan (Paulina), Rebeka (Jonah), ses arrière-petits-enfants Julia, Annabelle, Brooklyn, Dustin, Charlotte, Arianna et Alessandro, sa soeur Frances Paquette (Jimmy Hanson) ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 3955 Côte-de-Liesse, Montréalle lundi 8 juillet 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h et le mardi 9 juillet dès 10h30, suivra une liturgie de la Parole à 11h30 en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut de Cardiologie de Montréal.