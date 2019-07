TURPIN née Gratton, Dorelis



De La Prairie, le 30 juin 2019, à l'âge de 97 ans, est décédée Madame Dorelis Gratton Turpin, époux de feu Edreum Turpin.Elle laisse dans le deuil ses filles Nicole (Claude) et Francine (Pierre), ses petits-enfants Mélanie, Josée et Julie et ses arrière-petits-enfants, Lorie, Hugo et Léo, ses soeurs Rita et Denise ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 13 juillet 2019 de 11h à 17h au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu le samedi le 13 juillet 2019 à 17h en la chapelle du complexe.