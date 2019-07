GIRALDEAU, Rhéal Pierre



À St-Eustache, le 21 juin 2019, à l'aube de ses 90 ans, est décédé M. Rhéal Pierre Giraldeau, fils d'Hector Giraldeau et d'Anna Charette.Il laisse dans le deuil sa soeur Nicole et son frère Claude et ses enfants adoptifs Terry, Denis, Roger Lefebvre et Michel Giraldeau ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:146, RUE SAINT-LOUISST-EUSTACHE, QC J7R 1Y2Tél: 514-871-2020www.dignitequebec.comle samedi 13 juillet de 13h à 16h. Une cérémonie aura lieu le même jour à 16h en chapelle.Au lieu de fleurs, un don aux Petits Frères des Pauvres de St-Eustache serait apprécié.