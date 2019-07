BALLER, Jacques



À Saint-Jérôme, le 1er juillet 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Jacques Baller, époux de Mme Jeannine Depelteau et retraité des pompiers de Montréal.Outre son épouse Jeannine, il laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Johanne Théroux), Sylvain (Sophie Pelletier), Martine et Alain (Marie-Josée Trudel), ses petits-enfants Simon (Isabelle), Maxime (Stéphanie), Gabriel (Audrey), Sara-Sophie (Charles), Elizabeth (Simon), Chloée et Fabien, ses arrière-petits-enfants Charles, Timothy et Nathan, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 20 juillet 2019 de 9h à 11h au salon de laLes funérailles auront lieu cette même journée à 11h, à l'église de St-Antoine.Il reposera ensuite au Cimetière de Saint-Jérôme.