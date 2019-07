PELLETIER, Léonard



À Repentigny, le 26 juin, à l'âge de 93 ans, est décédé M. Léonard Pelletier.Il laisse dans le deuil son épouse Mme Jeannette DonCarlos, ses enfants feu Serge, Richard (Johanne) et André (Klodyne), ses petits-enfants Martin, Maxime et Andréanne, ses arrière-petits-enfants Janie et Rémi ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 13 juillet de 9h à 12h, suivi des funérailles à 12h en la chapelle du complexe funéraire