LALONDE, Gilles



À St-Eustache, le 22 juin 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Gilles Lalonde, époux de feu Huguette Forté et conjoint de Josée Longval.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants: Richard (Odette Gadoury) et Josée (Michel Cyr), la fille de sa conjointe Cathy (Yannick Juteau), ses petits-enfants: Jean-Philip, Marc-Antoine, Andréanne, Jeanne et Maxime, ses arrière-petites-filles: Mégan et Livia, ses soeurs Suzanne, Lise et Monique (Georges Forget), ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 13 juillet de 11h à 16h au:SAINT-EUSTACHE450-473-5934Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h dans la chapelle du salon.