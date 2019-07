LESAGE, Marcel



À Verdun, le 19 juin 2019, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Marcel Lesage, époux de feu Mariette Forcier.Il laisse dans le deuil son frère Jacques (Irène), sa belle-soeur Marie-Jeanne, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 14 juillet 2019 de 13h30 à 16h30, suivi des funérailles à 16h30, au complexeLa famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de Verdun pour leur soutien et les bons soins prodigués.