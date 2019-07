LADOUCEUR, Claude



Au C.H. Pierre-Le Gardeur, le 29 juin 2019, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Claude Ladouceur.Il laisse dans le deuil son épouse madame Réjeanne Laforest, ses enfants: Serge (Chantal), Guy (Lucie) et Sylvain (Chantal), ses petits-enfants Elizabeth et Olivier, ses frères Yvon et Jean ainsi que ses belles-soeurs, son neveu, ses nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 13 juillet de 10h à 11h, en l'église St-Paul L'Ermite (377 rue du Village, Repentigny). Les funérailles suivront à 11h.