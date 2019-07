Andrew Cashner muselle les Blue Jays

Andrew Cashner a limité les Blue Jays à trois petits coups sûrs en sept manches pour procurer une victoire de 8 à 1 aux Orioles de Baltimore, samedi à Toronto.

Cashner (9-3) a retiré quatre frappeurs sur des prises. Avec un simple, Cavan Biggio a porté le seul point mérité au dossier de l’artilleur en poussant Vladimir Guerrero fils vers la plaque en quatrième manche.

Le lanceur a profité de l’apport offensif de ses coéquipiers, qui ont inscrit cinq points en cinquième manche. Renato Nunez a notamment frappé son 20e circuit de la saison, cette fois pour produire deux points. Stevie Wilkerson a lui aussi expédié une balle dans les gradins, lors du neuvième tour au bâton.

Au monticule pour amorcer la partie chez les Jays, Clayton Richard a concédé six points, dont trois seulement étaient mérités, sept coups sûrs et un but sur balles en six parties.

Il s’agissait de la deuxième partie de suite que l’équipe de la Ville Reine subissait les foudres d’un lanceur des Orioles, alors qu’elle avait été muselée 4 à 1 la veille.

La formation du gérant Charlie Montoyo tentera d’éviter le balayage, dimanche, dans le dernier duel d’une série de trois.