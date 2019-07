VAILLANCOURT, Luc



À Lachine, le 27 juin 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé Luc Vaillancourt.Il laisse dans le deuil sa conjointe Yvonne Renaud, ses fils Michel (Patsy Deschenes), André (Nathalie Fontaine), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses belles-filles et leurs conjoints. Il manquera à ses frères et soeurs et leurs conjoints ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos marques de sympathie le samedi 13 juillet 2019 de 13h à 16h suivi de la cérémonie en chapelle à 16h à la :2125 NOTRE-DAME, LACHINE(514-639-1511) www.jjcardinal.caAu lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Montréal, 4505 rue Notre-Dame Ouest, Montréal, Qc, H4C 1S3.