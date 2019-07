Carlos Carrasco atteint de leucémie

Tenu à l’écart du jeu depuis la fin du mois de mai, l’excellent lanceur des Indians de Cleveland Carlos Carrasco a indiqué qu’il souffrait d’une leucémie.

Carrasco a apporté cette précision, vendredi, lors d’une entrevue avec une chaîne de télévision de la République Dominicaine.

«À la fin du mois de mai, on m’a forcé au repos après avoir découvert quelque chose d’anormal avec mon sang, a rappelé Carrasco, sur les ondes de CDN 37. Les docteurs étaient un peu inquiets et ils m’ont envoyé passer un autre test sanguin.»

«La semaine suivante, ma femme et moi sommes allés à l’hôpital, et ils nous ont dit que j’avais la leucémie, a révélé l’athlète de 32 ans natif du Venezuela. Ça fait partie des raisons pour lesquelles je ne joue pas présentement, mais je serai de retour à la fin juillet.»

En 12 départs avec les Indians cette saison, Carrasco a maintenu un dossier de 4-6 et une moyenne de points mérités de 4,98. Lors de ses deux campagnes précédentes, soit en 2017 et 2018, il avait obtenu respectivement 18 et 17 victoires.