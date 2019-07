BOYER (ST-JACQUES) Fleurette

BOYER (ST-JACQUES)

De Mascouche, le 27 juin dernier, est décédée à l'âge de, Fleurette Boyer, née St-Jacques, fille de feu Romulus St-Jacques et de feu Alice Céré.Elle laisse dans le deuil ses chers enfants André (Andrée), Maurice et Daniel (Michelle); ses petits-enfants adorés Marie-Ève, Sophie, Catherine, Louise, Marie-France et Marc, ses dix arrière-petits-enfants et de nombreux neveux et nièces.Elle fut précédée de ses soeurs Rita Durand (Roland), Georgette Pagé (Jean-Charles); ses frères Maurice et Eugène St-Jacques (Marlene).La famille recevra les condoléances en présence des cendres le vendredi 12 juillet de 14h à 17h à la939 RUE ST-LOUISTERREBONNE, J6W 1K1Un dernier hommage lui sera rendu le même jour au salon à 16h30.La famille tient à remercier la Vigi Yves Blais pour la qualité des soins.