DINEL, Danielle



À Montréal, le vendredi 5 juillet 2019 est décédée, à l'âge de 75 ans, Danielle Dinel.Elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvain (France), Benoit (Stéphanie) et Julie (Christian), ses petits-enfants Ariane, Chloé, Flavy et Nelly, son frère Pierre (Lucie) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 14 juillet 2019 de 13h à 18h.