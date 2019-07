LEPAGE, Claude



17 décembre 1951 - 25 juin 2019C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de notre père, Claude Lepage.Il laisse dans le deuil sa mère Juliette Barnes; ses filles: Sonya (Dennis) et Helen (Julio); ses petits-enfants: Nikola, Alexis et Ashley; ses soeurs et frères: Claire (Jean-Guy), Rachel, Luc (Jocelyne), Lucie (Marcel), Marquise (Jean-Pascal), Michel et France; ses nièces et neveux ainsi que de nombreux parents et amis.Selon ses volontés, aucun service funéraire n'aura lieu. Une fête remplie de musique, de danse et de desserts a eu lieu le samedi 29 juin pour célébrer sa vie.