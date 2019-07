De belles indigènes

Certains adeptes de pêche préfèrent taquiner les ombles sauvages plutôt que ceux qui ont été ensemencés.

De tous les sites du réseau de la Sépaq à proximité de la métropole, celui qui offre le meilleur potentiel pour ce type de pêche est sans contredit la réserve faunique de Mastigouche. Elle est située à moins de deux heures de Montréal et à seulement 75 minutes de Trois-Rivières. On y retrouve 330 lacs répartis dans huit secteurs d’hébergement.

Ce terrain de jeu, d’une superficie de 1556 km², abrite principalement des ombles de fontaine. Mis à part les ouananiches mythiques du lac Sorcier, les nombreux touladis pesant jusqu’à trois kilos du St-Bernard et les moulacs du Tremblay, partout ailleurs, c’est la mouchetée qui est reine et maîtresse.

Subdivisions

La clientèle peut opter pour divers sites d’hébergement tels le Ouabiti, le Des Îles, le Shawinigan, le Houde-Patoulet, le Violon, le Marcotte et le St-Bernard, et séjourner dans divers types d’habitation allant du camping rustique aux chalets luxueux.

Du côté de Saint-Alexis des Monts, à 37 kilomètres de l’accueil Pins-Rouges, on découvre un secteur qui fut complètement revampé l’an dernier, celui du Lac-aux-Sables. Ce joyau du Mastigouche, bordé par de nombreuses plages, propose cinq nouveaux chalets pour quatre convives et un autre pouvant en accueillir six. Le directeur Éric Harnois était fier de dire : « Il s’agit d’hébergements haut de gamme, tout équipés, fonctionnant à l’énergie solaire, dans un environnement attrayant et poissonneux ». Il surenchérissait en affirmant : « Ce site est reconnu comme étant le meilleur de la réserve grâce aux ouvertures différées qui assurent une belle qualité de captures tout au long de la saison ».

Parlons pêche

L’enceinte du Lac-aux-Sables regroupe 42 lacs. Les gens qui y séjournent déjouent de délicieuses truites affichant un poids moyen de 235 grammes. Il y a même une douzaine de nappes d’eau où la moyenne se situe aux alentours de 300 grammes (2/3 de livre). Les manieurs de canne veulent évidemment tous se diriger vers les spots proposant les meilleurs résultats. Pour assurer une certaine équité, tous les lacs sont attribués par tirage au sort, la veille, à 21 h.

Commodités

Les amateurs peuvent compter sur un gardien de territoire pour obtenir des conseils de pêche et de l’aide au besoin.

Il est possible de louer sur place des hors-bords afin de propulser les deux chaloupes assignées par chalet. On peut même y emprunter les équipements nécessaires pour croiser le fer avec les poissons visés. Au retour, un site d’éviscération est mis à la disposition des invités.

Après l’activité de prélèvement, vous pouvez faire du vélo, du canot, du kayak, de la randonnée pédestre, de la cueillette de fruits sauvages, etc.

Sachez que l’automne, 43% des groupes de chasseurs réussissent à intercepter un orignal. Il s’agit aussi d’un lieu connu pour la perdrix.

Malgré certaines années plus difficiles, le directeur me confirmait que 2018 avait été plus productive que les saisons précédentes.

Malgré une activité forestière soutenue, les chemins forestiers sont relativement bien entretenus. Retenez toutefois que l’utilisation d’un VUS ou d’un Pickup est suggérée dans certains secteurs reculés.

Pour en savoir plus, composez le 819 265-2098 ou visitez le site www.sepaq.com/rf/mas .

Le top 15 des meilleurs leurres pour la ouananiche

Photo Adobe Stock

Afin de vous aider à capturer plus de poissons, j’ai dressé une liste des offrandes les plus performantes à utiliser avec la collaboration de Richard Sicard du Pro Shop Canadian Tire de St-Eustache, de Brian Bertrand du Sail Laval, de Patrice Mongrain du Écotone Trois-Rivières et de Normand Dubé du Pavillon Chasse et Pêche de Granby. Bonne saison de pêche !

1 | Éperlan arc-en-ciel LiveTarget

2 | Dace imitation de mené

3 | Williams Midget

4 | Cuillère Winnie de Savant

5 | Dartee

6 | Streamer bien garni

7 | Mooselook 140

8 | Mepps Comet #3

9 | Thinfish

10 | YJB95S Suspending Jerkbait Yearling

11 | Pins Minnow flottant 3 ½ po.

12 | Cuillère HQ 35

13 | Cuillère Majectic Étic Arc-en-Ciel

14 | Husky Jerk 06

15 | Cuillère Jake de Savant