BLAIS, Armand



À l'hôpital Cité de la Santé, le 2 juillet 2019, à l'âge de 95 ans, est décédé M. Armand Blais.Il laisse dans le deuil ses enfants, Danielle (feu Jean Boilard), Christiane (Stratis Touloumis), Francine (Daniel Laurier), Pierrette, Denise et Chantal, ses sept petits-enfants et ses six arrière-petits-enfants, autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexele samedi 13 juillet de 10h à 12h. Une cérémonie aura lieu à 11h30 au salon.