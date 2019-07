PILON, Jean-Luc



À La Maison Adhémar-Dion, le 30 juin 2019, à l'âge de 74 ans, est décédé Jean-Luc Pilon.Il laisse dans le deuil son épouse Pierrette Dussault, ses enfants Isabelle (Sylvain Goyette), Sylvain (Julie Jodoin), ses petits-enfants Frédérique, Laurent, Charles-Antoine et Clément, son frère et ses soeurs: Pierre (Thérèse), Claudette, Claire (Gilles), Marie (Michel) ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 14 juillet 2019 de 13h à 16h au Complexe funéraire Urgel Bourgie St-François D'Assise, 6700 Beaubien est, Montréal.Suivra une liturgie de la Parole à 16h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer ou à La Maison Adhémar-Dion.