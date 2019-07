BARIL, Gilles A.



Gilles nous a quittés le 30 juin 2019 à la suite d'une longue et pénible maladie.Il laisse dans le deuil son épouse depuis 60 ans Rita Desjardins et sa fille Christine (Michel L'Heureux). Il retrouve sa fille Louise décédée en 2006.Gilles a fait carrière à Hydro-Québec à la Planification du réseau et à l'Institut de Recherche IREQ de Varennes.La famille recevra les condoléances le vendredi 12 juillet de 14h à 19h à laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut Neurologique de Montréal aux soins du Dr Martin Veilleux.