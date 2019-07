DESLAURIERS, Yvon



À Lanoraie, le 23 juin 2019, est décédé M. Yvon Deslauriers, à l'âge de 86 ans, époux de feu Claudia Levasseur.Il laisse dans le deuil ses fils Jean Deslauriers, Denis Deslauriers, Serge Deslauriers (Anny Wilson), ses petits-enfants Dave et Catherine, ses frères, autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le mercredi 10 juillet 2019 à 14h en l'église Ste-Paule de la paroisse Bon Pasteur (920 rue Labelle, St-Jérôme, Qc J7Z 5M5). La famille y sera présente dès 13h. L'inhumation suivra au cimetière de St-Jérôme.En sa mémoire, un don à la Société de la Sclérose Latérale Amyotrophi-que du Québec (1 877 725-7725) serait apprécié.DESROSIERS & FILS INC.