COURCELLES, Luc



À Terrebonne, le 1er juillet 2019 est décédé M. Luc Courcelles, fils de Lionel Courcelles et Simone Cabana.Outre ses parents et sa conjointe Mme Josée Marchand, il laisse dans le deuil ses enfants Hugo (Kim) et Cédric (Natasha), ses petits-enfants Lauryane, Mathys, Maïka, Noah, Élie, Khloé, Kylie, ses soeurs et ses frères, neveux et nièces, sa belle-fille Sonia, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 12 juillet de 13h à 17h et de 18h30 à 21h au complexe