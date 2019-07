Jennifer Lopez débarque en ville

L’attente tire à sa fin pour les fans de Jennifer Lopez. La bombe latine débarquera en ville ce mercredi avec sa très attendue tournée It’s My Party. En attendant qu’elle enflamme les planches du Centre Bell, voici 7 choses à savoir sur le spectacle.

50 bougies

La chanteuse avait une raison bien précise de prendre la route cette année. En effet, comme le titre It’s My Party l’indique, Jennifer Lopez parcourt présentement le globe afin de célébrer son 50e anniversaire avec ses fans.

Sept années d’absence

Mercredi soir, Jennifer Lopez renouera avec ses fans montréalais après une absence de sept ans. Occupée par sa résidence dans l’amphithéâtre du Planet Hollywood, à Vegas, la chanteuse n’avait pas pris la route depuis sa tournée conjointe avec Enrique Iglesias qui s’était arrêtée au Centre Bell à l’été 2012.

Une touche québécoise

La tournée It’s My Party permettra à Kim Gingras de rentrer au bercail pour quelques heures. Née à Montréal, la danseuse a depuis élu domicile à Los Angeles où elle côtoie Jennifer Lopez depuis plusieurs années. On l’a vue partager la scène avec la chanteuse à diverses occasions, notamment aux Billboard Music Awards, l’an dernier.

Des hits à volonté

Que nous réserve ce nouveau spectacle ? Des hits. Beaucoup de hits, même. Dance Again, Let’s Get Loud, Waiting for Tonight, Love Don’t Cost a Thing, Jenny From the Block et autres Ain’t Your Mama ont tous leur place au programme de la soirée. Jennifer Lopez entend visiblement survoler ses deux décennies de carrière musicale en l’espace d’une soirée.

Briller de mille feux

Le Hollywood Reporter rapportait récemment que la star avait fait préparer un total de 195 costumes (rien de moins !) pour elle et ses danseurs en vue de cette tournée. De ce lot, Jennifer Lopez porte à elle seule 19 tenues, évidemment toutes signées par certains des plus grands noms (Versace, Balenciaga et compagnie).

Et, toujours dans l’optique d’en mettre plein la vue, plus d’un million de cristaux Swarovski ont été utilisés, dans la création tant des habits de scène que des accessoires, comme un chandelier géant sur lequel la chanteuse est perchée dans la première portion du concert.

En famille

Selon plusieurs médias américains, Alex Rodriguez, le fiancé de la chanteuse, assiste à chacun des concerts de sa dulcinée. Comme aucune représentation n’est prévue la veille ni le lendemain de son passage à Montréal, les fans croisent assurément les doigts dans l’espoir de croiser le célèbre couple dans les rues du centre-ville.

Une sortie dispendieuse

Elle a beau chanter que son amour ne coûte rien, les billets pour assister à son concert, eux, ont un prix. Et il est particulièrement exorbitant. Certains fans ont déboursé jusqu’à 750 $ pour voir leur idole en chair et en os, soit deux fois plus qu’il en coûtait pour voir Madonna lors de son plus récent passage dans le même amphithéâtre.

► La tournée It’s My Party s’arrête au Centre Bell mercredi.