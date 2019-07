Le Fonds FTQ prendra les devants

Le Fonds de solidarité FTQ prendra désormais l’initiative de lancer lui-même des projets « structurants » pour le Québec, plutôt que de simplement attendre que les entreprises lui en proposent.

Une équipe de trois personnes vient d’être mise sur pied au Fonds pour imaginer de tels projets, qui sont plus risqués par définition.

« On s’est dit : pourquoi ne pas capitaliser cette connaissance des différents secteurs pour investir dans des projets significatifs qui peuvent changer la donne et qui permettraient à nos entreprises d’aller plus loin ? » a expliqué hier au Journal le PDG du Fonds FTQ, Gaétan Morin.

« Nous allons déterminer quels seraient ces grands projets-là, et on va aller voir des entreprises avec des idées et du capital », a-t-il ajouté.

Le Fonds veut aussi mettre à profit ses entrées au sein des gouvernements pour leur vendre des projets et, dans certains cas, « pour leur demander de participer financièrement ».

L’institution applique déjà une approche semblable en immobilier en développant des projets en collaboration avec des acteurs du secteur.

Projets de moins d’un milliard

Le concept fait penser à celui que la Caisse de dépôt a mis en place pour le Réseau express métropolitain. Mais contrairement à la Caisse, le Fonds FTQ visera des projets de moins d’un milliard de dollars et ne jouera pas le rôle de l’exploitant.

Le Fonds privilégiera quelques secteurs — la santé, la nutrition, les énergies vertes et la fabrication « innovante » — sans toutefois s’y limiter. Un projet est déjà à l’étude avec un entrepreneur et pourrait être annoncé au cours des prochains mois.

M. Morin a par ailleurs confié hier avoir rencontré la haute direction d’Air Canada pour lui poser des questions au sujet de son projet d’acquérir Transat.

Le Fonds FTQ est le deuxième plus important actionnaire de Transat, avec une participation de près de 12 %.

Siège social de Transat

Le Fonds craint que la transaction de 520 M$ n’entraîne des pertes d’emplois et l’érosion du siège social de Transat. Ces aspects ne sont pas abordés dans l’accord signé la semaine dernière entre Air Canada et Transat.

Gaétan Morin n’a pas encore obtenu les réponses à toutes ses questions. Il espère qu’Air Canada prendra des engagements plus clairs dans la circulaire qui sera publiée en vue de l’assemblée des actionnaires de Transat, prévue au plus tard le 26 août.