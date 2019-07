Le week-end culturel de Bruno Pelletier

Quel est votre récent coup de cœur littéraire ?

Celui de Frédéric Lenoir, Socrate, Jésus, Bouddha : Trois maîtres de vie qui est un livre vraiment très intéressant. On parle de ces maîtres, qui passent et qui laissent quelque chose sur leurs passages. Sur la plume de Lenoir, on nous ramène à des grandes questions existentielles qui nous habitent, à savoir, d’où l’on vient et où l’on va après. Je ne suis pas quelqu’un de religieux, mais avec ou sans la foi, je crois qu’il est important de continuer à s’instruire et évoluer. Les pensées de ces hommes ont traversé les siècles et peuvent encore inspirer aujourd’hui. C’est ma précédente lecture du même auteur, Le Miracle Spinoza, qui m’a poussé à lire ce livre. C’est un auteur très éloquent en entrevue lorsqu’il aborde des questions philosophiques.

Quel est le film qui vous a interpellé ?

Le drame biographique, First Man - Le premier homme sur la Lune qui raconte l’histoire de Neil Armstrong, le premier à avoir marché sur la Lune. J’ai une fascination pour tout ce qui est de la conquête de l’Espace qui est probablement reliée à mon enfance, tandis que je regardais sur un téléviseur noir et blanc un homme faire ses premiers pas sur la lune. Ça m’avait marqué et je suis demeuré fasciné par cette époque et la volonté de l’homme à conquérir l’espace. Ce film nous démontre à quel point l’aventure était folle et risquée. J’ai aussi apprécié la dimension personnelle sur l’astronaute qui nous démontre ce qu’il vivait par rapport à sa vie familiale. C’est vraiment un film passionnant ! J’ai aussi eu un coup de cœur pour le film biographique Bohemian Rhapsody. Pour moi, Freddie Mercury est le plus grand chanteur au monde.

Quel est le spectacle qui vous a séduit ?

J’ai été très impressionné par le spectacle Passagers, des 7 Doigts de la main que j’ai vu à la Tohu. Ils amènent une forme de poésie à travers l’art du cirque. La performance des acrobates est extraordinaire. Ils seront en tournée à travers le monde pour revenir au Québec à Sherbrooke et Québec en octobre prochain.

Quelle est la série télé que vous aimez suivre ?

J’aime beaucoup la série District 31. J’ai d’ailleurs toujours suivi l’écriture de l’auteur Luc Dionne. L’évolution et la qualité d’écriture, le jeu des acteurs et la complicité qu’ils ont, tout ça m’impressionne. En plus, on s’attache aux personnages. J’aime les intrigues qui sont collées sur l’actualité. Bref, je suis un vrai fan de cette série depuis la toute première saison.

Quelle est la musique que vous avez récemment téléchargée ?

J’ai récemment découvert l’univers de la chanteuse Dominique Fils-Aimé qui a participé à l’émission La Voix en 2015. J’ai été impressionné par ses harmonies vocales et le travail de sa voix, je trouve qu’elle sort du lot. Du même coup, j’ai aussi découvert la chanteuse américaine Janelle Monáe. J’ai adoré son album Dirty Computer.

