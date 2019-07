Lisbonne, aussi sublime que colorée

Huit semaines en sac à dos à parcourir l’Europe exigent une planification quotidienne. Chaque matin, quelques minutes sont consacrées à l’exploration des vols à rabais et autres promotions sur le web. Toujours à la recherche de la bonne affaire pour en faire plus avec moins ! À Barcelone depuis quelques jours, je déniche un vol vraiment pas cher vers Lisbonne. En direction de l’aéroport, je réalise que je n’ai fait que très peu de recherche sur la capitale du Portugal. Néanmoins, je n’ai entendu que de bons mots sur l’endroit. Chose étrange, cette destination n’avait pas piqué ma curiosité auparavant.

Photo Mathieu Dupuis

Arrivé à l’aéroport de « Lisboa », je saute aussitôt dans le métro. En peu de temps, me voilà marchant sous la pluie croisant la « rua Da Prata » en ­direction du quartier Alfama où je ­logerai. Ce qui me frappe et me fait rire à la fois, c’est de constater à quel point le pavé uni blanc est glissant une fois détrempé. En fait, c’est une véritable patinoire, la prudence s’impose. Après une chasse au trésor dans la pénombre afin de trouver mon hébergement, je m’écroule de fatigue.

Photo Mathieu Dupuis

Après une nuit de repos, je ­découvre la ville sous un soleil ­matinal ­radieux. De jour, elle surprend au premier ­regard. Sa dominante de couleur gris blanc et ses nombreux toits ocre laissent entrevoir une ville ­relativement ­monochrome. Mais je me ravise rapidement.

Photo Mathieu Dupuis

Lisbonne est colorée. Spectaculaire par ­endroits. Ici, la magie se joue dans les ­détails. Les façades des bâtiments ­recouverts de carrelage de style « azuléjo » aux motifs géométriques et aux teintes variées offrent des mosaïques qui se distinguent. Les graffitis sont ­omniprésents, mais parfois, ils ­s’intègrent comme de véritables fresques d’art urbain. Les kilomètres s’accumulent à la vitesse de l’éclair. Je suis infatigable malgré les nombreuses montées et descentes.

Photo Mathieu Dupuis

Spectacle urbain

Photo Mathieu Dupuis

Pas question de monter à bord des trams pour l’instant. J’ai un plaisir coupable à les ­photographier à leur ­passage. Le tram 28 est quant à lui le plus spectaculaire. Au ­passage des ­petites rues étroites, les trains semblent passer de justesse et ­s’entendent de loin. Les piétons doivent parfois s’adosser aux murs des maisons afin de libérer le passage. Une scène des plus spectaculaires. J’avoue que la tentation s’est fait sentir d’y monter, mais ce fut bref. Les trams sont bondés et l’espace intérieur est limité. Cependant, vivre cette ­expérience est incontournable.

Photo Mathieu Dupuis

Après un bref arrêt au marché ­public « Time Out » et cassé la croûte dans une ambiance de foule à la fois ­intimiste, je me suis laissé porter sur la rue Nova Do Carvalho et son revêtement rose. Les couleurs sont éblouissantes. Une marche sur le trajet du funiculaire « da Gloria » où les graffitis sont plus que nombreux me plonge dans un univers spectaculaire de textures. C’est loin d’être monochrome. Quoi de mieux pour une dernière soirée à Lisbonne que de prendre un verre au sommet de l’ascenseur Santa Justa. Une façon unique d’admirer le panorama urbain de cet endroit sublime !