Magog a une nouvelle cantine où manger des tacos et boire avec une vue de feu

Si vous prévoyez des petites vacances dans le coin de Magog cet été, prévoyez un «stop» à la nouvelle cantine Le Petit Taco.

Située dans le Parc de la pointe Merry, la cantine est le nouvel endroit par excellence où aller manger des tacos et boire de bonnes bières et des cocktails entre amis après une journée à la plage.

L’endroit est parfaitement situé sur le bord du lac Memphrémagog, ce qui fait en sorte que vous aurez la vue parfaite pour siroter votre boisson!

La cantine a également un comptoir à crème glacée si vous préférez aller vous chercher un glace on the go!

Définitivement, c’est un endroit à découvrir lors de votre road trip dans les Cantons-de-l’Est!

