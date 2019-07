Moins de fentanyl au Québec

« Le marché des opioïdes est plus petit au Québec qu’ailleurs », écrit noir sur blanc le SCRC dans un rapport traitant de la « menace élevée » que représente le fentanyl au pays et dont Le Journal a obtenu copie.

L’agence policière rapporte que « le fentanyl est maintenant présent un peu partout au Canada » et que « le nombre de surdoses continue d’augmenter dans l’Ouest canadien et en Ontario ».

Les résultats d’analyses d’échantillons d’héroïne saisie par les policiers dans tout le pays en sont le meilleur indicateur. Cette drogue dure est celle dans laquelle les trafiquants incorporent principalement du fentanyl pour pouvoir en vendre davantage et faire plus de profits.

En Ontario, Santé Canada a décelé du fentanyl dans près d’un échantillon sur deux, tandis qu’en Colombie-Britannique et en Saskatchewan, quatre échantillons sur cinq comportaient des traces de cet opioïde cent fois plus puissant que la morphine.

« L’offre y est plus grande et le niveau de pureté plus élevé », et le bassin de consommateurs est bien établi, surtout dans le marché de Montréal, précise le SCRC au sujet de cette drogue qui demeure très nocive.