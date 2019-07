Musclez votre périnée

Vous utilisez encore la chaise, positionnée avec l’assise vers vous : allongez-vous au sol et placez les pieds dessus. Vos bras sont le long du corps, les paumes de mains vers le haut. Soulevez le bassin en expirant et stabilisez la position en inspirant. Montez encore plus haut vos fesses pendant une ­nouvelle expiration, tout en poussant sur vos bras. Gardez la pose environ 10 secondes. Placez ensuite vos mains derrière la tête et rabaissez votre bassin doucement jusqu’au sol en position initiale. ­Renouvelez 5 fois ­l’ensemble de l’exercice. Cette figure du ­demi-pont stimule ­l’élasticité du périnée : à chaque montée, il se contracte et en ­descente, il se détend. » 1