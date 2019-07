On se baise

Rien n’est plus apaisant, doux et fraternel qu’un doux baiser sur la joue, dans le front. Imaginez quand le bisou, en plus, dégage des soupçons amoureux. Le baiser, qui existe depuis toujours, célèbre en ce 6 juillet sa journée mondiale, et ce, depuis le début des années 1990. Le baiser amical, amoureux, conjugal est en fête, ne manquez pas ça.

Il a été démontré que les enfants plus souvent embrassés sont en meilleure forme physique et mentale. L’embrassade apporte de la sécurité aux gens âgés et elle stimule le système immunitaire de tous en plus de stabiliser le rythme cardiaque. Et un aspect non négligeable : imaginez-vous donc que c’est gratuit. Le baiser attise les hormones de l’attachement et consolide les liens.

J’adore embrasser mes amis, mâles et pas mâles, jeunes et pas jeunes. À chaque occasion, je ferme même mes yeux pour mieux apprécier cet échange privilégié, convivial. Je m’en veux de ne pas avoir assez embrassé ma mère et mon père.

ET DANS L’HISTOIRE

Embrasser Manon ? Ça, c’est le sommet de l’apothéose au paroxysme du pinacle sublime.

Saviez-vous que deux amoureux sur trois (hommes et femmes) penchent la tête du côté droit lorsqu’ils embrassent ? Saviez-vous aussi qu’un simple petit baiser contracte plus de 34 muscles ? Quel exercice !

Vous devriez aussi savoir que le french kiss a été ainsi désigné par des Américains après leur présence en France lors de la Deuxième Guerre mondiale. De beaux souvenirs, quoi. Le french kiss n’est rien de moins qu’un échange sympathique de 50 millions de bactéries.

Il n’y avait pas de broyeur dans l’antiquité. Les mamans mâchaient la nourriture avant de la glisser entre les lèvres de leur petit.

ZLIGNE

André Desjardins est passé pour la première fois sur le nouveau pont Samuel-De Champlain. Il dit avoir pogné deux tickets de parking.

Denis Courcelles soutient que le mot « bénévole » devrait avoir un « B » majuscule. D’accord.

Les compagnies pétrolières s’entendent pour affirmer qu’il n’y a jamais eu de coalition entre elles.

Quelle sorte de savon pour les pouces verts ?

Si je vous dis de passer une belle fin de semaine, allez-vous le faire ?

À MARDI

Je vous embrasse dans un œil.