Parade: la culture antillaise s’affiche dans les rues du centre-ville de Montréal

Des milliers de personnes ont assisté dans la bonne humeur samedi après-midi à la 43e édition de la Carifiesta de Montréal, un événement annuel célébrant la culture antillaise dans les rues de la métropole.

Les organisateurs avaient prévu le départ du défilé à l'intersection du boulevard René-Lévesque Ouest et son arrivée à l'intersection de la rue De Bleury, plus à l'est.

Photo AGENCE QMI, STEVE MADDEN

Photo AGENCE QMI, STEVE MADDEN

La danse était à l’honneur comme d’habitude durant le défilé avec des danseurs et danseuses aux tenues colorées se déhanchant sur des rythmes endiablés.

Photo AGENCE QMI, STEVE MADDEN

Des drapeaux d’Haïti, de Grenade et de Trinité-et-Tobago, mais aussi de Sainte-Lucie et de la Jamaïque étaient également fièrement affichés et plusieurs chars allégoriques prenaient part au cortège.