Regarder la vie avec émerveillement

Apprendre à se gâter et à se faire du bien n’a rien d’un geste égoïste. Au contraire, plus on se fait plaisir, plus on sera heureux et plus on aura envie de rendre les autres heureux. Comme le bonheur engendre le bonheur, penser à soi devient ainsi un geste ­important pour autrui. Dans ce livre, où des valeurs telles la bienveillance, la bonté et l’ouverture vers les autres sont véhiculées, on nous transporte vers un enseignement qui intéressera les lecteurs en quête d’un éveil de conscience.