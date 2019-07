Tour d’Italie: La coéquipière de Karol-Ann Canuel est quatrième

La Néerlandaise Anna Van Der Breggen, coéquipière de Karol-Ann Canuel (Boels-Dolmans), a conclu au pied du podium lors de la deuxième étape du Tour d’Italie, compétition du World Tour féminin, vendredi

La Néerlandaise Marianne Vos (CCC-Liv) s’est imposée au sprint devant 17 coureuses à la fin de cette course de 78,3 kilomètres à Viu. Également des Pays-Bas, Annemiek Van Vleuten (Mitchelton-Scott) et Lucinda Brand (Sunweb) ont respectivement terminé deuxième et troisième.

«Anna était tout près, mais Marianne a vraiment un sprint puissant», a dit la Québécoise.

Originaire d’Amos, Canuel a franchi la ligne d’arrivée au 55e échelon dans un peloton de neuf cyclistes à 18 secondes de la gagnante. «Je n’ai pas eu de bonnes sensations et j’ai eu une crevaison dans la dernière montée. Il faisait très chaud.»

Au classement général, trois coureuses de la formation Canyon SRAM sont en tête. C’est la Polonaise Katarzyna Niewiadoma qui occupe le premier rang provisoire avec une avance de 12 secondes sur l’Israélienne Omer Shapira. Karol-Ann Canuel a descendu de 14 places pour atteindre le 32e rang avec un retard de 2 min 22 s sur la meneuse. La Canadienne Leah Kirchmann (Sunweb) est quant à elle 20e.

Dimanche, les participantes parcourront 104,1 kilomètres entre Sagliano Micca et Piedicavallo. «Je n’ai pas encore eu la chance de regarder le parcours, mais j’imagine qu’il sera difficile, car c’est le cas tous les jours cette année au Giro», a conclu Canuel, qui espère que l’expérience acquise aux éditions antérieures l’aidera à surmonter les épreuves.