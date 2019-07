«Tunnel Bonnardel»: ça rime avec Mirabel

Le tunnel Bonnardel serait bien plus large qu’un métro et ferait un peu plus de 6 km sous-fluviaux; auxquels il faudra ajouter 4 km répartis sur les rives pour les approches. Une dizaine de kilomètres environ, au total, donc, dans un terrain beaucoup plus complexe que celui où l’on creusera la ligne bleue. J’ai bien écrit « environ » ; on n’a pas mesuré précisément ! (Rappelons-nous du métro de Laval...) Avec l’inflation, ce sera quoi? Six, 8, 10 milliards $? Ne pourrait-on pas faire autre chose de brillant avec de telles sommes ? Poser la question...