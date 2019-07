Vétérinaires recherchés

Même s’il manque de vétérinaires pour répondre à la demande auprès des animaux de compagnie, l’impact de la pénurie de main-d’œuvre est encore plus grand pour les animaux de ferme.

« On a peu de nouveaux diplômés qui s’intéressent aux animaux de ferme », reconnaît la Dre Caroline Kilsdonk, présidente de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec (OMVQ).

Cette situation ne va pas en s’améliorant. Sur 95 nouveaux diplômés de la Faculté de médecine vétérinaire du Québec chaque année, à peine une dizaine orientent leur pratique vers les animaux de ferme.

« Leur rôle est pourtant crucial dans la production animale. Ils jouent un rôle curatif, mais encore plus important, ils jouent un rôle de régie des troupeaux », ajoute Mme Kilsdonk.

En s’assurant que les troupeaux sont en bonne santé et qu’ils ne représentent pas de risque pour la santé humaine, les vétérinaires représentent un cran de sûreté pour le grand public.

« S’il y a des maladies qui peuvent se transmettre aux humains, on fait les interventions et les recommandations nécessaires pour éviter la propagation. On travaille aussi pour assurer l’innocuité du lait », donne en guise d’exemple la Dre Mélanie Girardin, membre de l’équipe des grands animaux à la Clinique vétérinaire de l’Érable, à Plessisville.

Inquiétude

Selon la Dre Girardin, le manque d’intérêt des nouveaux diplômés pour les grands animaux vient de la méconnaissance du milieu agricole, mais également des tendances au végétarisme qui font en sorte que moins d’étudiants orientent leur pratique vers ce domaine.

Malgré ce portrait qui soulève des inquiétudes, il y a pire encore puisque même les cliniques qui soignent les petits animaux sont débordées.

« Pour les médecins vétérinaires, on remarque une fatigue, un certain épuisement, parce qu’ils tentent de répondre à la demande. Il y avait 45 offres d’emploi dans notre dernière infolettre, pour ceux qui trouvent que ça vaut encore la peine de payer pour mettre une annonce », poursuit la Dre Kilsdonk.

Découragement

« Il y en a qui n’affichent même plus parce qu’ils sont trop découragés. C’est sûr que cela amène une fatigue et des délais plus longs pour les gens qui veulent obtenir un rendez-vous », affirme-t-elle.

La fatigue se fait encore plus sentir dans les régions, où les médecins vétérinaires sont régulièrement de garde pour répondre aux urgences.

« Les vétérinaires en région ont aussi besoin de repos une fin de semaine de temps en temps », dit la présidente de l’Ordre qui regroupe 2600 membres au Québec.

Pour connaître l’ampleur de la pénurie et de ses conséquences, l’Ordre vient d’entreprendre une étude qui devrait permettre d’identifier des pistes de solution aux nombreux enjeux qui sont soulevés.