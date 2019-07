C’est arrivé la semaine du 7 juillet

Arrivé à Québec la veille, Sir John Coape Sherbrooke, qui s’est entre autres illustré lors de la guerre de 1812, prend ses fonctions de gouverneur général de l’Amérique du Nord britannique. Une rue montréalaise et une ville québécoise portent son nom. Militaire pragmatique et diplomate, il se révèle un talentueux administrateur civil dans les colonies canadiennes. Les bonnes relations qu’il entretient avec le président de l’assemblée du Bas-Canada, le jeune Louis-Joseph Papineau, permettent de régulariser par la voie diplomatique certaines dettes financières entre la Grande-Bretagne et le Bas-Canada.