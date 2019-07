Concours de circuits: du déjà-vu pour Vladimir Guerrero fils

Vladimir Guerrero fils en sera peut-être à une toute première participation au concours de circuits du baseball majeur, lundi à Cleveland, mais il ne plongera pas dans l’inconnu.

À sa toute première saison avec les Blue Jays de Toronto, la recrue a claqué huit longues balles. Il deviendra le plus jeune joueur de l’histoire à prendre part à l’événement. À 20 ans et 114 jours, il devancera Ken Griffey fils, qui avait 116 jours de plus en 1990 à sa première présence.

Pourtant, Guerrero était bien présent en 2007, lorsque son père avait lui-même remporté la compétition.

«Je me souviens de 2007, s’est remémoré Guerrero, selon des propos rapportés récemment par le site officiel des Blue Jays. Je me souviens que mon père a gagné. Il était en finale contre Alex Rios, qui était un porte-couleurs des Blue Jays à l’époque.»

Déjà vu

Et le fils de l’ancienne vedette des Expos de Montréal a par ailleurs déjà participé à un événement similaire. Il avait terminé deuxième dans ce concours en 2017, dans le cadre du match des étoiles de la Midwest League, au niveau A.

«Là-bas, ma famille, l’appui de ma famille m’avait permis de continuer, a commenté Guerrero. Lundi, elle sera encore une fois présente pour m’aider», a-t-il averti.

Pour lui lancer la balle, Guerrero a misé sur John Schneider, qui l’a dirigé avec les Blue Jays de Dunedin, en 2017, et qui fait actuellement partie de l’équipe d’instructeurs de l’organisation dans les majeures.

«C'est une chose sur laquelle nous plaisantions il y a quelques années dans les ligues mineures, a révélé Schneider. Je lui lance des balles depuis quelques années, alors il est habitué à moi. Il a frappé de nombreux circuits sur mes lancers [à l’entraînement], alors c’est cool de pouvoir vivre cette expérience unique. J’espère qu’il va gagner.»

Compétition

Outre Guerrero, Christian Yelich, Josh Bell, Pete Alonso, Joc Pederson, Alex Bregman, Carlos Santana et Ronald Acuna fils seront de l’événement. Au premier tour, le joueur des Jays aura un gros défi, puisqu’il affrontera Yelich.

Le joueur des Brewers de Milwaukee, qui a mis la main sur le titre de joueur par excellence de la Ligue nationale la saison dernière, menait le baseball majeur avec 31 circuits, avant les matchs de dimanche.

«C’est bien de participer au concours. Je vais simplement y aller et compétitionner, a affirmé Guerrero. Je ferai de mon mieux et j’espère gagner. Je vais essayer de profiter du moment et ne pas m’en faire. Ce qui doit arriver arrivera.»