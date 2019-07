Départ de Kawhi Leonard: «Tu ne peux pas blâmer un gars de vouloir rentrer à la maison» – Nick Nurse

L’entraîneur des Raptors de Toronto Nick Nurse était déçu, mais pas complètement surpris d’apprendre le départ de Kawhi Leonard, qui a choisi de poursuivre sa carrière avec les Clippers de Los Angeles.

Nurse était avec des entraîneurs des Raptors vendredi soir lorsqu’il a reçu un texto de Leonard l’informant de sa décision. «Je rentre à la maison», a simplement écrit le joueur-vedette, qui est originaire de Los Angeles.

«C’est sûr que c’est décevant, a lancé Nurse dans une entrevue rapportée par Sportsnet.

«C’est d’abord et avant tout une personne formidable. Et il était incroyablement le fun à diriger. Il y allait toujours à fond, et était toujours prêt. La meilleure chose quand on est son entraîneur, c’est d’être sur les lignes de côté et de le regarder à l’œuvre. C’est quelque chose que je n’oublierai jamais. Maintenant, nous devrons aller lui botter les fesses.»

Les Raptors ont cru jusqu’aux derniers moments qu’ils pourraient conserver les services de Leonard, qu’ils ont acquis l’an dernier. Devenu joueur autonome le 30 juin peu après le triomphe des Raptors en finale de la NBA, le Californien de 28 ans était certainement l’un des joueurs les plus convoités du circuit.

Ce sont finalement les Clippers qui ont mis la main sur le joueur le plus utile de la dernière finale de la NBA, grâce à un contrat de quatre ans de 142 millions $.

«On savait tous que c’était quelque chose qui pouvait se produire, a dit Nurse. Mais tu ne peux pas blâmer un gars de vouloir rentrer à la maison.»

Lorsqu’il a reçu le message de Leonard vendredi soir, peu avant que sa décision soit rendue publique, Nurse l’a simplement remercié.

«Je lui ai juste dit: tu as changé la vie de plusieurs personnes avec ce que tu as accompli à Toronto, la mienne en particulier.»

Nurse ne ruminera pas longtemps les récents départs chez les Raptors, qui devront également poursuivre leur route sans Danny Green, qui s’est entendu avec les Lakers de Los Angeles samedi.

«Nous allons continuer de savourer et de célébrer notre championnat puis nous allons nous remettre au travail. Nous avons un énorme défi devant nous, mais les défis, c’est ce qui nous nourrit, a-t-il indiqué.

«Certains gars auront la chance d’avoir un rôle plus important et nous avons des gars qui sont capables de le faire. Je suis prêt pour le défi.»