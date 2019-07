Floride: un homme mordu à mort une centaine de fois par des chiens

Un père de cinq enfants a été tué par une meute de chiens qui l’ont attaqué dans un sentier boisé en Floride, jeudi.

Une autopsie a confirmé que les chiens l’ont bel et bien tué, lui infligeant plus d’une centaine de morsures, a rapporté vendredi le Miami Herald. Aucune autre blessure n’a été décelée.

Également grand-père, l’homme de 45 ans rentrait chez lui jeudi, dans la municipalité de Lake Placid, quand il a décidé d’emprunter un raccourci. Ce sont ses proches qui ont retrouvé son corps sans vie, tout près de sa résidence.

«Je croyais que les chiens étaient les meilleurs amis de l’homme», a simplement laissé tomber sa mère en deuil, Cynthia Hill, selon CNN.

Depuis le drame, la police locale a installé trois cages et a ainsi attrapé six chiens errants, tous apparentés à la race pitbull. Toutefois, il était impossible de confirmer que ces animaux sont bel et bien ceux à l’origine de l’attaque mortelle.

Des enquêteurs tentaient de déterminer à qui appartiennent les bêtes.

Un groupe de chiens avait déjà été remarqué dans ce secteur. «Je les ai entendus grogner à quelques reprises, mais ils ne m’ont jamais approchée, a expliqué la fiancée de la victime, Jannel Ward. Je n’ai jamais eu peur qu’ils me mordent.»

La police indique qu’il s’agit d’un cas rarissime.