Immigration illégale: où en sommes-nous?

Le chemin Roxham se retrouvera de nouveau au cœur de l’actualité cet été. Début juin, on apprenait que les entrées par la frontière passoire de la Montérégie ne cessaient d’augmenter. Aucune surprise ici. Grâce à Justin Trudeau, depuis quelques années, il a gagné une réputation internationale. De partout à travers le monde, on s’y rue. Il suffit de le traverser pour être pris en charge par les autorités canadiennes.

Et même s’ils entrent sous un prétexte, il y a peu de chances que les « migrants » soient retournés chez eux. Le Canada de Justin Trudeau conjugue laxisme migratoire et lenteur bureaucratique. Il cherche à faire passer cela pour une forme supérieure d’humanisme.

J’ai eu souvent l’occasion de l’écrire, nous sommes devant un détournement à grande échelle du droit d’asile, qui devient une filière migratoire à part entière. Le droit des réfugiés n’a pas été élaboré pour encadrer des masses humaines en déplacement. S’y référer aujourd’hui à la manière d’une référence sacrée, balisée par des conventions internationales d’une valeur morale supérieure, n’a plus aucun sens. Les vrais réfugiés se perdent dans cette masse.

Ce phénomène frappe toutes les sociétés occidentales, qui semblent désarmées juridiquement et politiquement quand vient le temps de faire respecter leurs frontières. De quelle manière nommer l’arrivée massive de milliers de personnes entrant illégalement chez nous pour profiter de notre société sans en avoir le droit ?

On notera toutefois une étrange pudeur lorsque vient le temps de parler d’immigrés illégaux. Le lobby immigrationniste et ses juristes militants cherchent à nous faire croire que l’expression est inexacte et scandaleuse. Il est même parvenu à convaincre certains médias que l’expression relèverait des « fake news ». Il préférerait qu’on parle de « migrants irréguliers ».

Appelons ça une manipulation grossière du langage, qui n’a plus pour vocation ici de rendre compte de la réalité, mais de la maquiller. On joue avec les mots pour éviter que le peuple ne se rende compte de ce qui se passe. Certains auront même le culot de présenter ce phénomène positivement. L’immigration illégale serait une chance pour nous !